Londra: performance negativa per Babcock International

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,52%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,14 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)