Londra: si concentrano le vendite su ICG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per ICG
, che mostra un decremento dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di ICG
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,33 sterline con primo supporto visto a 21,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)