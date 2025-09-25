Milano 14:57
42.180 -0,57%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:57
9.208 -0,46%
Francoforte 14:57
23.418 -1,05%

Londra: si concentrano le vendite su ICG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per ICG, che mostra un decremento dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di ICG confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,33 sterline con primo supporto visto a 21,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
