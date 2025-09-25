Milano 12:22
42.366 -0,13%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:22
9.230 -0,22%
Francoforte 12:22
23.521 -0,61%

Madrid: performance negativa per Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Unicaja Banco
Si muove verso il basso l'istituto finanziario con sede in Spagna, con una flessione del 2,36%.
Condividi
```