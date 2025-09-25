Milano 16:52
42.309 -0,27%
Nasdaq 16:52
24.390 -0,46%
Dow Jones 16:52
46.085 -0,08%
Londra 16:52
9.232 -0,20%
Francoforte 16:52
23.555 -0,47%

MFE-MediaForEurope, Barclays conferma rating e target price

Finanza, Consensus
MFE-MediaForEurope, Barclays conferma rating e target price
(Teleborsa) - Barclays ha mantenuto la raccomandazione Overweight sul titolo MFE-MediaForEurope (azioni A e B), confermando il target price di 4,15 per le azioni A e di 5,50 euro per le azioni B.

Gli analisti ricordano che i risultati del primo semestre 2025 sono stati in linea con le aspettative (Italia positiva, Spagna negativa in termini di pubblicità). Tuttavia, l'attenzione del mercato è rivolta all'acquisizione di Pro7Sat1 da parte di MFE.

Barclays ricorda che MFE detiene ora il 75,61% di Pro7Sat1 e di conseguenza (1) guiderà la strategia (vendita di asset non strategici, estrazione di sinergie) e (2) consoliderà i propri dati finanziari a partire dal quarto trimestre 2025.

La scorsa settimana la società ha tenuto un seminario per illustrare la propria visione che indica sinergie per 261-315 milioni di euro con una ripartizione ricavi-costi del 46-54%.


Condividi
```