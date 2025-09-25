MFE-MediaForEurope, Barclays conferma rating e target price

(Teleborsa) - Barclays
ha mantenuto la raccomandazione Overweight
sul titolo MFE-MediaForEurope
(azioni A
e B
), confermando il target price di 4,15 per le azioni A
e di 5,50 euro per le azioni B
.
Gli analisti ricordano che i risultati del primo semestre 2025
sono stati in linea con le aspettative (Italia positiva, Spagna negativa in termini di pubblicità). Tuttavia, l'attenzione del mercato è rivolta all'acquisizione di Pro7Sat1
da parte di MFE.
Barclays ricorda che MFE detiene ora il 75,61% di Pro7Sat1 e di conseguenza (1) guiderà la strategia (vendita di asset non strategici, estrazione di sinergie) e (2) consoliderà i propri dati finanziari a partire dal quarto trimestre 2025
.
La scorsa settimana la società ha tenuto un seminario per illustrare la propria visione che indica sinergie per 261-315 milioni di euro
con una ripartizione ricavi-costi del 46-54%
.