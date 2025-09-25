Oakley Capital lancia piattaforma di servizi assicurativi europea con Enrico Vanin come CEO

AON

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori paneuropei nel settore del private equity, hasupportata da Oakley Fund V. Nominato nel ruolo di Chief Executive Officer, Enrico Vanin, un veterano del settore assicurativo, che co-investirà nella piattaforma insieme a Oakley.Con una, recentemente inVanin ricopriva il ruolo di Chief Innovation Officer International (EMEA, Latam, APAC) e Head of Southern Europe e South Africa. All’interno del Gruppo, in precedenza è stato CEO di AON Italy, COO e Executive Chairman. Agli inizi della sua carriera lavorativa, ha assunto diversi incarichi di rilevanza presso KPMG, supervisionando le funzioni di revisione contabile e gestione dei rischi nell'area EMEA e Asia-Pacifico.Tiger HoldCo perseguirà unaad alte prestazioni e in forte crescita, operanti nel mercato dei servizi assicurativi commerciali specializzati, con un valore stimato in oltre 40 miliardi di euro. La piattaforma si concentrerà su linee di business specializzate, tra cui sanità, commercio diversificato specializzato, riassicurazione e trasporti marittimi., tra cui Managed General Agent (MGA), agenti e broker, Tiger HoldCo farà leva sulla propria conoscenza del settore e su competenze digitali per perseguire un percorso di crescita distintiva, si legge in una nota. Oakley ha creato una rete di consulenti e operatori per supportare lo sviluppo della piattaforma.Il lancio di Tiger HoldCo e la sua strategia di consolidamento nel Sud Europa seguono l', un importante Agente Generale Indipendente (Managing General Agent) attivo nel mercato tedesco delle assicurazioni personali non-vita."La mia decisione è stata naturale grazie al, la sua visione di lungo periodo e la sua comprovata esperienza nel supportare team manageriali di eccellenza - ha detto Vanin - Sono entusiasta di guidare Tiger HoldCo nel percorso volto a costruire il prossimo leader europeo nei servizi assicurativi specializzati".