Milano 17:23
42.198 -0,53%
Nasdaq 17:23
24.388 -0,47%
Dow Jones 17:23
46.016 -0,23%
Londra 17:23
9.218 -0,35%
Francoforte 17:23
23.529 -0,58%

Piazza Affari: andamento tentennante per il settore assicurativo italiano, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento tentennante per il settore assicurativo italiano, che cresce senza forza
L'Indice delle società assicurative procede a piccoli passi, avanzando a 36.313,9 punti.
Condividi
```