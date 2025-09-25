Milano 12:23
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:23
9.232 -0,20%
Francoforte 12:23
23.525 -0,60%

Piazza Affari: balza in avanti Saipem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Saipem
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,71%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,1%, rispetto a +0,97% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,481 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,423. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,539.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```