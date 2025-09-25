Piazza Affari: in calo GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

GVS

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,24%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,992 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,667. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,317.