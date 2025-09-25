Milano 9:32
42.327 -0,23%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:32
9.228 -0,24%
23.592 -0,32%

Piazza Affari: in calo Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Tenaris
Retrocede il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, con un ribasso del 2,25%.
Condividi
```