Milano 14:59
42.182 -0,57%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:59
9.207 -0,47%
Francoforte 14:59
23.428 -1,01%

Si muove in ribasso Brunello Cucinelli a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Brunello Cucinelli a Piazza Affari
Ribasso scomposto per il re del cachemire, che esibisce una perdita secca del 4,95% sui valori precedenti.
Condividi
```