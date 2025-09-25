Sindacati pronti a nuovi scioperi generali per Gaza

(Teleborsa) - Dopo le recenti manifestazioni che hanno bloccato mezza Italia,in risposta agli, la missione umanitaria diretta a Gaza.Il ministro dei Trasporti,, ha già preso posizione contro le proteste, definendole "" e promettendo che il governo non permetterà ulteriori blocchi al Paese.ha dichiarato che, in caso di nuovi attacchi, proclameràe ha annunciato un presidio permanente a Roma e in altre cento piazze italiane per Gaza. Lanei confronti della Global Sumud Flotilla" e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine". ", - annuncia il sindacato - e invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel Paese". In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dice quindi. Già lo scorso 19 settembre aveva organizzato un’iniziativa simile, che tuttavia aveva registrato scarsa partecipazione e nessun coinvolgimento dei trasporti.La, del riconoscimento dello Stato di Palestina e della sospensione degli accordi militari e commerciali con Israele.Tensioni si sono però registrate anche durante il: l’intervento della segretaria confederalee contestazioni da parte di Usb e Potere al Popolo, che hanno accusato la Cgil di scarsa coerenza.