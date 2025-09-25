Sindacati pronti a nuovi scioperi generali per Gaza

(Teleborsa) - Dopo le recenti manifestazioni che hanno bloccato mezza Italia, Usb e Cgil annunciano la possibilità di nuovi scioperi generali
in risposta agli attacchi contro la Global Flotilla
, la missione umanitaria diretta a Gaza.
Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini
, ha già preso posizione contro le proteste, definendole "da irresponsabili
" e promettendo che il governo non permetterà ulteriori blocchi al Paese. Usb
ha dichiarato che, in caso di nuovi attacchi, proclamerà scioperi senza preavviso
e ha annunciato un presidio permanente a Roma e in altre cento piazze italiane per Gaza. La Cgil condanna "gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte
nei confronti della Global Sumud Flotilla" e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine". "Saremo al presidio in programma per oggi a Montecitorio, alle 14
, - annuncia il sindacato - e invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel Paese". In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dice quindi pronta "a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale"
. Già lo scorso 19 settembre aveva organizzato un’iniziativa simile, che tuttavia aveva registrato scarsa partecipazione e nessun coinvolgimento dei trasporti.
La Cgil ribadisce inoltre la richiesta di un cessate il fuoco immediato
, del riconoscimento dello Stato di Palestina e della sospensione degli accordi militari e commerciali con Israele.
Tensioni si sono però registrate anche durante il presidio a Montecitorio
: l’intervento della segretaria confederale Lara Ghiglione è stato accolto da fischi
e contestazioni da parte di Usb e Potere al Popolo, che hanno accusato la Cgil di scarsa coerenza.