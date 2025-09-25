Milano 9:13
Sindacati pronti a nuovi scioperi generali per Gaza

Economia
(Teleborsa) - Dopo le recenti manifestazioni che hanno bloccato mezza Italia, Usb e Cgil annunciano la possibilità di nuovi scioperi generali in risposta agli attacchi contro la Global Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha già preso posizione contro le proteste, definendole "da irresponsabili" e promettendo che il governo non permetterà ulteriori blocchi al Paese.

Usb ha dichiarato che, in caso di nuovi attacchi, proclamerà scioperi senza preavviso e ha annunciato un presidio permanente a Roma e in altre cento piazze italiane per Gaza. La Cgil condanna "gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla" e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine". "Saremo al presidio in programma per oggi a Montecitorio, alle 14, - annuncia il sindacato - e invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel Paese". In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dice quindi pronta "a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale". Già lo scorso 19 settembre aveva organizzato un’iniziativa simile, che tuttavia aveva registrato scarsa partecipazione e nessun coinvolgimento dei trasporti.

La Cgil ribadisce inoltre la richiesta di un cessate il fuoco immediato, del riconoscimento dello Stato di Palestina e della sospensione degli accordi militari e commerciali con Israele.

Tensioni si sono però registrate anche durante il presidio a Montecitorio: l’intervento della segretaria confederale Lara Ghiglione è stato accolto da fischi e contestazioni da parte di Usb e Potere al Popolo, che hanno accusato la Cgil di scarsa coerenza.



