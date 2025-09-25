Starbucks taglierà 900 posti di lavoro e chiuderà alcune caffetterie

Starbucks

(Teleborsa) - Il board di, iconica catena di caffè statunitense, hache prevede la chiusura di caffetterie e l'ulteriore trasformazione dell'organizzazione di supporto dell'azienda, nell'ambito della strategia "Back to Starbucks". Lo si legge in un filing alla SEC.La strategia si concentra sulla rivitalizzazione delle caffetterie e sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Nell'ambito di questa strategia, l'azienda ha valutato il proprio portafoglio di punti vendita esistente, valutando sia la fattibilità per le caffetterie di offrire un ambiente fisico coerente con il marchio, sia un chiaro percorso verso la performance finanziaria.L'azienda prevede che la maggior parte delle chiusure di punti vendita sarà completata entro la fine dell'esercizio fiscale in corso e stima didi punti vendita, la trasformazione dell'organizzazione di supporto e altre attività di ristrutturazione, con il 90% delle spese attribuibili alle attività in Nord America."Dato che abbiamo già aperto numerose caffetterie nell'ultimo anno, il numero complessivo di punti vendita gestiti dall'azienda in Nord America diminuirà di circa l'1% nell'anno fiscale 2025, tenendo conto sia delle aperture che delle chiusure", ha chiarito ilin una lettera ai dipendenti."Chiuderemo l'anno fiscale con unStarbucks, gestiti dall'azienda e con licenza, negli Stati Uniti e in Canada - ha aggiunto - Nell'anno fiscale 2026, aumenteremo il numero di caffetterie gestite, continuando a investire nella nostra attività. Nei prossimi 12 mesi, prevediamo inoltre di potenziare oltre 1.000 punti vendita per introdurre maggiore consistenza, calore e un design più stratificato".In secondo luogo, Niccol ha detto che la società sta riducendo ulteriormente l'organico e le spese non legate al settore retail. Ciò include la decisione die di chiudere molte posizioni aperte.