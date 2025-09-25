USA, richieste sussidi disoccupazione scendono a 218 mila unità

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le. Nella settimana al 20 settembre, i "claims" sono risultati pari a 218 mila unità, in diminuzione di 14.000 unità rispetto alle 232 mila della settimana precedente (rivisto da 231 mila) e rispetto alle 233 mila unità attese.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 237.500 unità, in calo di 2.750 unità rispetto nella settimana precedente (240.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 13 settembre, lesi sono attestate a 1.926.000, in decremento di 2.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e sotto le 1.930.000 attese.