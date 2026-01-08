Disoccupazione USA, richieste di sussidio settimanali aumentano meno delle stime

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese le. Nella settimana al 3 gennaio i "claims" sono risultati pari a 208 mila unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 200 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 199mila), ma inferiori alle 213 mila unità attese.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 211.750, in calo di 7.250 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (219.000). Si tratta del livello più basso per questa media dal 27 aprile 2024, quando era di 210.250 unità. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 27 dicembre, lesi sono attestate a 1.914.000, in aumento di 56.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.858.000) e oltre 1.900.000 previsto dal consensus.