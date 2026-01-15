Disoccupazione USA, richieste di sussidio settimanali diminuiscono a sorpresa

(Teleborsa) -. Nella settimana al 10 gennaio i "claims" sono risultati pari a 198 mila unità, in calo di 9.000 unità rispetto alle 207 mila della settimana precedente (rivisto da 208mila), contro le 215 mila unità attese dagli analisti.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 205.000, in calo di 6.500 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente. Si tratta del livello più basso per questa media dal 20 gennaio 2024, quando era di 203.250. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 3 gennaio, lesi sono attestate a 1.884.000, in calo di 19.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.903.000) e inferiore a 1.890.000 previsto dal consensus.