Disoccupazione USA, richieste di sussidio settimanali diminuiscono a sorpresa

(Teleborsa) - Diminuiscono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA
. Nella settimana al 10 gennaio i "claims" sono risultati pari a 198 mila unità, in calo di 9.000 unità rispetto alle 207 mila della settimana precedente (rivisto da 208mila), contro le 215 mila unità attese dagli analisti.
La media delle ultime quattro settimane
- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 205.000, in calo di 6.500 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente. Si tratta del livello più basso per questa media dal 20 gennaio 2024, quando era di 203.250. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
Infine, nella settimana al 3 gennaio, le richieste continuative di sussidio
si sono attestate a 1.884.000, in calo di 19.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.903.000) e inferiore a 1.890.000 previsto dal consensus.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)