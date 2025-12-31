USA, richieste sussidi disoccupazione scendono contro le attese a 199mila unità

(Teleborsa) -. Nella settimana al 27 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 199 mila unità, in calo di 16.000 unità rispetto alle 215 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 214mila) e rispetto alle 219 mila unità attese.La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 218.750 unità, in aumento di 1.750 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (217.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 20 dicembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.866.000, in in calo di 47.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente, pari a 1.913.000.