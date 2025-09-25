USA, vendita di case esistenti agosto -0,2% su mese

(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Lehanno registrato ad2025 un decremento dello 0,2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +2% riportato a luglio.Sono state4,00 milioni di abitazioni rispetto ai 4,02 milioni di luglio e rispetto alle 3,96 milioni attese. Su base annua, le vendite sono aumentate dell'1,8%."Le vendite di case sono state stagnanti negli ultimi anni a causa degli elevati tassi dei mutui e delle scorte limitate - ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR - Tuttavia, i tassi dei mutui stanno diminuendo e sul mercato stanno arrivando più scorte, il che"."Una ricchezza immobiliare record e un mercato azionario ai massimi storici aiuteranno gli attuali proprietari di case a salire di categoria, a vantaggio della fascia alta del mercato. Tuttavia, le- ha aggiunto Yun - Il Midwest è stata la regione con le migliori performance il mese scorso, principalmente grazie a condizioni di mercato relativamente convenienti. Il prezzo mediano delle case nel Midwest è inferiore del 22% rispetto al prezzo mediano nazionale".