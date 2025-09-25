Milano 17:24
Vendita case esistenti USA (MoM) in agosto

Vendita case esistenti USA (MoM) in agosto
USA, Vendita case esistenti in agosto su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +2%.
