WIIT, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

WIIT

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 22 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando la" sul titolo.Secondo il broker, i trend emersi dai risultati del primo semestre 2025 hanno evidenziato une unain tutte e tre le aree geografiche (Italia, Germania, Svizzera).Il titolo oggi, nella parte inferiore del range storico (10-19x) pur avendo WIIT dimostrato in questi anni una capacità di crescita organica e inorganica (anche fuori dall'Italia) molto significativa (top-line ed EBITDA CAGR 2019-24 +36% e +34%).Gli analisti ricordano che WIIT ha comunicato ieri l'approvazione del prospetto relativo aldeliberato dal Consiglio di Amministrazione di WIIT in data 19 settembre 2025. L'offerta avrà inizio il 6 ottobre alle 9.00 e si chiuderà il 10 ottobre alle 17.30.