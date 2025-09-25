WIIT, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 24 euro
per azione (dai precedenti 22 euro) il target price
su WIIT
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Secondo il broker, i trend emersi dai risultati del primo semestre 2025 hanno evidenziato un ottimo miglioramento della marginalità
e una buona pipeline commerciale
in tutte e tre le aree geografiche (Italia, Germania, Svizzera).
Il titolo oggi tratta a 10x EV/EBITDA 2026
, nella parte inferiore del range storico (10-19x) pur avendo WIIT dimostrato in questi anni una capacità di crescita organica e inorganica (anche fuori dall'Italia) molto significativa (top-line ed EBITDA CAGR 2019-24 +36% e +34%).
Gli analisti ricordano che WIIT ha comunicato ieri l'approvazione del prospetto relativo al prestito obbligazionario
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di WIIT in data 19 settembre 2025. L'offerta avrà inizio il 6 ottobre alle 9.00 e si chiuderà il 10 ottobre alle 17.30.