Abi, Patuelli: "Su extra profitti banche non facciamo demagogia"

(Teleborsa) - Sulla questione degli extraprofitti delle banche e di un eventuale contributo volontario da parte degli istituiti di credito "non facciamo della demagogia". È quanto ha affermato ilintervenuto a Cesena al"L'articolo 53 della Costituzione – osserva– precisa che tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva con criteri di progressività. Il sistema bancario e i suoi azionisti pagano complessivamente il 55%, perché dobbiamo considerare che siamo sottoposti alla doppia tassazione, prima sull'impresa e poi sui suoi azionisti, perciò non facciamo della demagogia".Per quanto riguarda il– sottolinea– c'è più offerta di prestiti da parte delle banche che richiesta. Questo per le imprese. Mentre per le famiglie da 7 mesi vi à una forte richiesta di mutui. Solo negli ultimi 2 mesi – prosegue – anche le imprese, dato nazionale, hanno incrementato la richiesta di prestiti. Ma non c'è da meravigliarsi, col quadro di incertezze provocato dai dazi e sugli eventuali sbocchi delle importazioni. Le imprese vanno perciò aiutate, soprattutto sul versante della pressione fiscale, incentivandole così ad investire".. "Gli effetti dei nuovi dazi non li vediamo ancora. Fino a quando non sono stati applicati c'è stato addirittura un incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. La questione sostanziale – spiega il– è che l'Europa, e l'Italia in particolare, stanno operando per creare nuovi sbocchi commerciali per ammortizzare il rischio dei dazi. Ci si riuscirà, ma ci vorrà tempo e quindi il rischio di crisi e recessione non può mai essere escluso o sottovalutato"."Mi angosciano le guerre in atto, la russo-ucraina e quella del Medio oriente, in corso dal 1948 ad oggi. Ma ancor di più sono preoccupato per il rischio di incidenti. Cerco di capire Trump, ma faccio grande fatica – ha dettocommentando la situazione geopolitica internazionale – Un mese fa ha ricevuto in Alaska Putin con tutti gli onori ma nelle ultime 48 ore ha incoraggiato il sistema integrato della Nato ad abbattere eventuali aerei che dovessero sconfinare. Questo non è un comportamento prudente e responsabile. La Nato – ha aggiunto – è sempre pronta, in tre minuti, ad alzare in volo i suoi caccia per fare allontanare eventuali aerei non autorizzati a entrare nello spazio aereo dei suoi paesi. Questo è il comportamento responsabile da attuare".