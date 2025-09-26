Airbus fornirà alla Royal Thai Air Force due elicotteri H225

Airbus

(Teleborsa) -, divisione di, ha firmato un contratto con la(RTAF) per la fornitura di. Questi nuovi aeromobili rafforzeranno in modo significativo le capacità della RTAF nelle(SAR) e nei(EMS),rafforzando il loro impegno a favore della sicurezza nazionale e del sostegno umanitario.Questa nuova acquisizione amplia la flotta esistente di H225M della RTAF, in servizio con successo dal 2015. Questi elicotteri robusti sono attualmente impiegati in una vasta gamma di, tra cui ricerca e soccorso in combattimento (CSAR), missioni SAR generali e trasporto truppe. La RTAF opera inoltre una flotta di elicotteri H135 per l’addestramento militare, a testimonianza di una collaborazione di lunga data con Airbus.L’attività di completamento dei nuovi H225 sarà realizzata da(TAI), nell’ambito dellagià attiva con, garantendo così un’integrazione fluida e il coinvolgimento diretto dell’industria locale.Attualmente, sono in servizio oltrein tutto il mondo, per un totale di quasi 980.000 ore di volo. Tra gli operatori militari figurano Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Brasile, Messico, Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia, Iraq e Kuwait.