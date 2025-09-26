Milano 9:04
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un -0,03%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9319. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9353 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9307.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
