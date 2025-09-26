Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,67%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 150,521 e primo supporto individuato a 148,327. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 152,715.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)