Milano 9:07
42.484 +0,57%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:07
9.217 +0,04%
23.613 +0,33%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,67%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 150,521 e primo supporto individuato a 148,327. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 152,715.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```