Banco BPM, Davide Leone ha una quota potenziale dell'8,32%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Davide Leone ha una partecipazione potenziale dell'8,32% in Banco BPM. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le controllate DL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners Core Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP e DL Partners A Fund LP.

In particolare, il 2,26% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 4,08% sono Put option con scadenza il 20 novembre 2025, l'1,97% sono "Cash-settled contract for difference" con scadenza il 30 gennaio 2026, l'1 febbraio 2029 ed il 17 settembre 2035.

Il giorno precedente, il 17 settembre, la quota complessiva era del 12,63%, di cui 2,43% diritti di voto riferibili ad azioni.
