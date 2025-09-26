BCE, Cipollone: euro digitale strumento per innovazione e pagamenti quotidiani

(Teleborsa) - "Lasta rivoluzionando il panorama dei pagamenti e il suo futuro. Con il mutare delle tecnologie e delle preferenze, stiamo reinterpretando il nostro ruolo di emittenti di moneta di banca centrale". Lo ha detto, membro del Comitato esecutivo della Bce, alla conferenza The future of payments alla Bocconi. Secondo Cipollone è "fondamentale garantire che dalle trasformazioni derivino innovazioni autentiche in grado di migliorare la vita delle persone e l’efficienza delle economie, preservando allo stesso tempo la stabilità finanziaria".La Bce, ha spiegato, ha già modernizzato illavora a introdurre "il regolamento in moneta di banca centrale con tecnologia Dlt". Inoltre, "ci stiamo preparando a emettere una forma digitale di contante per le operazioni quotidiane: un euro digitale".Le, che hanno coinvolto circa 70 soggetti tra banche, fintech e commercianti, "dimostrano che la moneta di banca centrale può sostenere l’innovazione, semplificare i pagamenti e favorire la crescita del mercato".