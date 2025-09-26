BCE, Cipollone: euro digitale strumento per innovazione e pagamenti quotidiani

(Teleborsa) - "La digitalizzazione
sta rivoluzionando il panorama dei pagamenti e il suo futuro. Con il mutare delle tecnologie e delle preferenze, stiamo reinterpretando il nostro ruolo di emittenti di moneta di banca centrale". Lo ha detto Piero Cipollone
, membro del Comitato esecutivo della Bce, alla conferenza The future of payments alla Bocconi. Secondo Cipollone è "fondamentale garantire che dalle trasformazioni derivino innovazioni autentiche in grado di migliorare la vita delle persone e l’efficienza delle economie, preservando allo stesso tempo la stabilità finanziaria".
La Bce, ha spiegato, ha già modernizzato il regime di sorveglianza e
lavora a introdurre "il regolamento in moneta di banca centrale con tecnologia Dlt". Inoltre, "ci stiamo preparando a emettere una forma digitale di contante per le operazioni quotidiane: un euro digitale".
Le sperimentazioni
, che hanno coinvolto circa 70 soggetti tra banche, fintech e commercianti, "dimostrano che la moneta di banca centrale può sostenere l’innovazione, semplificare i pagamenti e favorire la crescita del mercato".