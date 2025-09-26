Brunello Cucinelli, Pertento Partners incrementa lo short. Ferme le altre quote

(Teleborsa) - All'indomani del tonfo in Borsa sulla scia delle accuse di Morpheus Research
per presunte irregolarità in Russia, rimangono quattro gli investitori che detengono posizioni corte rilevanti
in Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan.
Secondo l'aggiornamento CONSOB sulle posizioni nette corte (PNC)
, risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,72%), Kintbury Capital (0,71%) e Pertento Partners (0,72%).
Per Pertento Partners, l'hedge da cui è partita la bufera con un report iniziato a circolare tra gli operatori già la scorsa settimana e poi citato in un articolo del Financial Times, si tratta di un incremento
: nell'aggiornamento di ieri della CONSOB la posizione era dello 0,58%.
La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale
sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).