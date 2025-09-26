Milano 16:40
L'aggiornamento CONSOB

Finanza, Posizioni nette corte
Brunello Cucinelli, Pertento Partners incrementa lo short. Ferme le altre quote
(Teleborsa) - All'indomani del tonfo in Borsa sulla scia delle accuse di Morpheus Research per presunte irregolarità in Russia, rimangono quattro gli investitori che detengono posizioni corte rilevanti in Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan.

Secondo l'aggiornamento CONSOB sulle posizioni nette corte (PNC), risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,72%), Kintbury Capital (0,71%) e Pertento Partners (0,72%).

Per Pertento Partners, l'hedge da cui è partita la bufera con un report iniziato a circolare tra gli operatori già la scorsa settimana e poi citato in un articolo del Financial Times, si tratta di un incremento: nell'aggiornamento di ieri della CONSOB la posizione era dello 0,58%.

La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
