Built by Nature Prize 2025: selezionati 28 edifici in legno

(Teleborsa) - Built by Nature ha annunciato i, celebrando i progetti e le persone che stanno guidando una trasformazione globale nella costruzione in legno e materiali bio-based. La selezione – fa sapere Built by Nature in una nota – è avvenuta attraverso un rigoroso processo in due fasi, basato sull'esperienza di valutatori indipendenti e di una giuria di fama internazionale composta da esperti provenienti da tutta la filiera del settore edile. Da questi progetti, sei vincitori e sei menzioni speciali saranno annunciati al Built by Nature Summit di Londra il 16 ottobre.è coordinatore del, partito a settembre 2025 e che terminerà a settembre 2027, finanziato dal Network Built by Nature, il progetto ha come mission la promozione dell'uso del legno e materiali bio-based nella filiera delle costruzioni.400 domande provenienti da 39 paesi. Una grande diversificazione dei progetti candidati che riflette i valori che GBC Italia condivide con Built by Nature: la decarbonizzzione dell'ambiente costruito, l'economia circolare e la valutazione dell'intero ciclo di vita degli edifici. Tutti i progetti selezionati sono dunque stati valutati in base ai "Principi per la Costruzione Responsabile in Legno", un linguaggio comune in un quadro globale a garanzia che l'aumento della domanda di legno in edilizia venga gestito in modo responsabile."Questo Premio celebra le organizzazioni che stanno generando un cambiamento reale in tutto il mondo, trasformando il settore delle costruzioni verso un futuro rigenerativo. La varietà e l'ambizione delle centinaia di candidature ricevute quest'anno – afferma– sono la prova tangibile dei progressi compiuti nella costruzione in legno a livello globale. Questi progetti non sono semplici edifici; sono dimostrazioni audaci e concrete di ciò che è possibile quando si allineano design, materiali e finalità con i Principi per la Costruzione Responsabile in Legno"."I progetti selezionati – afferma– offrono esempi concreti di come i Principi per la Costruzione Responsabile in Legno possano essere applicati su larga scala. Dimostrano come linee guida chiare, unite a politiche di supporto e innovazione lungo tutta la filiera, possano portare alla realizzazione di edifici intelligenti dal punto di vista climatico, capaci di soddisfare obiettivi ambientali e prestazionali. Per i decisori politici e i leader del settore, questi progetti rappresentano un modello per integrare l'uso responsabile del legno nella costruzione convenzionale.""La selezione – affermadimostra che la costruzione responsabile in legno non è solo tecnicamente realizzabile, ma sempre più pronta per gli investimenti. Questi progetti mostrano come i Principi possano guidare soluzioni scalabili e a basse emissioni di carbonio, capaci di soddisfare obiettivi di sostenibilità e prestazione. Per gli investitori, questo è un segnale che il mercato sta evolvendo – e che la costruzione rigenerativa sta diventando una componente concreta dei portafogli mainstream.""La missione di Built by Nature – si legge nella nota – è quella di accelerare la trasformazione del settore delle costruzioni versoun maggiore utilizzo del legno e dei materiali bio-based, sostenendo progetti capaci di generare cambiamenti sistemici per il clima, la natura e le persone". Tutti i progetti vincitori saranno documentati dacon un film documentario di lungometraggio che sarà presentato in anteprima alla COP30.