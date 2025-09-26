Milano 25-set
Eventi e scadenze del 26 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 26/09/2025


Appuntamenti:
Milano Fashion Week Women - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025)
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80) - Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025)
Abruzzo Economy Summit - Stati Generali dell'Economia - Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025)
Banca d'Italia e CEPR - 8° workshop di economia del lavoro - Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025)
TEHA - 3° Forum Risorsa Mare - Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House - Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intervengono in video messaggio, la Premier Giorgia Meloni e i ministri Abodi e Urso. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Crosetto, Lollobrigida, Santanchè, il Managing Partner e CEO di THEA, Valerio De Molli, oltre a numerose altre personalità (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025)
Rating sovrano - Spagna - Fitch e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito
NPL Meeting 2025 - Villa Fürstenberg, Venezia - 14ª edizione dell'importante evento italiano dedicato agli NPL, organizzato da Banca Ifis, che porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell'ambito dei crediti deteriorati. Interverrà, tra gli altri, Frederik Geertman (CEO Banca Ifis)
Rating sovrano - Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito
Salone Auto Torino 2025 - Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino (da venerdì 26/09/2025 a domenica 28/09/2025)
09:45 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà ad Ancona per un sopralluogo tecnico presso il Porto di Ancona – Banchine 27, 19, 23
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - agosto 2025
14:30 - Meeting CSE "L'evoluzione tecnologica funzionale e normativa nel sistema bancario" - Palazzo della Luce, Torino - Al Meeting del CSE, Consorzio Servizi Bancari, interverranno, tra gli altri, Nicola Sbrizzi (Presidente CSE), Gian Maria Mossa (AD Banca Generali) e Antonio Patuelli (Presidente ABI)
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
Aziende:
A.B.P. Nocivelli - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2025
Adventure - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Bertolotti - CDA: Relazione semestrale
Cloudia Research - CDA: Relazione semestrale
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Cyberoo - Appuntamento: Presentazione analisti
Danieli - CDA: Bilancio
Ecomembrane - CDA: Relazione semestrale
EEMS - CDA: Relazione semestrale
Eles - CDA: Relazione semestrale
Elsa Solutions - CDA: Relazione semestrale
Energy - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 10:30
E-Novia - CDA: Relazione semestrale
Farmacosmo - CDA: Relazione semestrale
Fervi - CDA: Relazione semestrale
Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Juventus - CDA: Bilancio
Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Relazione semestrale
Lemon Sistemi - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Magis - CDA: Relazione semestrale
Mare Engineering Group - CDA: Relazione semestrale
Metriks Ai - CDA: Relazione semestrale
Mondo Tv France - CDA: Relazione semestrale
Monnalisa - CDA: Relazione semestrale
Neosperience - CDA: Relazione semestrale
Notorious Pictures - CDA: Relazione semestrale
Radici - CDA: Relazione semestrale
Reti - CDA: Relazione semestrale
Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Relazione semestrale
Sbe-Varvit - CDA: Relazione semestrale
Simone - CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025
Smart Capital - CDA: Relazione semestrale
Soges Group - CDA: Relazione semestrale
Spindox - CDA: Relazione semestrale
Svas Biosana - CDA: Relazione semestrale
Talea Group - CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione legale
Tmp Group - CDA: Relazione semestrale
Tps - CDA: Relazione semestrale
Trendevice - CDA: Relazione semestrale
Vimi Fasteners - CDA: Relazione semestrale
Yolo Group - CDA: Relazione semestrale


