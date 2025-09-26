Eventi e scadenze del 26 settembre 2025

Venerdì 26/09/2025

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre- Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori- Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House - Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intervengono in video messaggio, la Premier Giorgia Meloni e i ministri Abodi e Urso. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Crosetto, Lollobrigida, Santanchè, il Managing Partner e CEO di THEA, Valerio De Molli, oltre a numerose altre personalità- Spagna - Fitch e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito- Villa Fürstenberg, Venezia - 14ª edizione dell'importante evento italiano dedicato agli NPL, organizzato da Banca Ifis, che porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell'ambito dei crediti deteriorati. Interverrà, tra gli altri, Frederik Geertman (CEO Banca Ifis)- Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Il Salone dell'auto di Torino è un evento all'aperto che celebra la storia e il futuro dell'automobile, con prototipi dei grandi carrozzieri, novità, proposte dalle case automobilistiche, espressione di innovazione e tecnologia, supercar e hypercar. L'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 50 brand e l'arrivo di più di 500.000 visitatori nelle vie del centro di Torino09:45 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà ad Ancona per un sopralluogo tecnico presso il Porto di Ancona – Banchine 27, 19, 2310:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - agosto 202514:30 -- Palazzo della Luce, Torino - Al Meeting del CSE, Consorzio Servizi Bancari, interverranno, tra gli altri, Nicola Sbrizzi (Presidente CSE), Gian Maria Mossa (AD Banca Generali) e Antonio Patuelli (Presidente ABI)- Asta Medio-Lungo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 10:30- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione legale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale