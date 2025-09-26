Francoforte: movimento negativo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca
, che mostra un decremento del 2,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,76 Euro. Prima resistenza a 22,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)