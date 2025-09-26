Milano 13:20
Francoforte: movimento negativo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento del 2,65%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,76 Euro. Prima resistenza a 22,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,5.

