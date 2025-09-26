Milano 13:20
42.441 +0,47%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:20
9.247 +0,36%
Francoforte 13:20
23.604 +0,29%

Francoforte: performance negativa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Infineon
Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che tratta con una perdita dell'1,97%.
Condividi
```