Francoforte: si concentrano le vendite su Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di camion e autobus
, che sta segnando un calo del 2,76%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Daimler Truck Holding
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)