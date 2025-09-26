Milano 11:19
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:19
9.255 +0,45%
Francoforte 11:19
23.618 +0,35%

Francoforte: si concentrano le vendite su Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di camion e autobus, che sta segnando un calo del 2,76%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Daimler Truck Holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
