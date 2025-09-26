Inflazione, BCE: ad agosto salgono aspettative dei consumatori (+2,8%)

(Teleborsa) - Ad agosto l'inflazione percepita dai consumatori dell'area euro per l'insieme dell'ultimo anno è rimasta stabile al 3,1%, per il settimo mese consecutivo, mentre le aspettative di inflazione sui prossimi 12 mesi si sono leggermente rafforzate al 2,8%, dal 2,6% di luglio. È quanto emerge dalè rimasta stabile al 2,5%, quella su cinque anni è aumentata di un decimale di punto al 2,2%. Nel frattempo lesi sono rafforzate al +1,1% sui prossimi 12 mesi, dal precedente +0,9%, mentre la crescita di spesa dei passati 12 mesi percepita dalle famiglie è salita al +5% dal +4,7% di luglio, prosegue la Bce.Per quanto riguarda la, l'attesa dei consumatori è rimasta stabile a ad un meno 1,2% sui prossimi 12 mesi. Lesono aumentate di un decimale di punto al 10,7%. Queste non sono previsioni economiche della Bce, ma un valore mediano delle aspettative di un campione di consumatori dell'area euro monitorato dall'istituzione.