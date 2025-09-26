Italmobiliare, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 37,3 euro

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha avviato la copertura
sul titolo Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, con una raccomandazione "Buy
" e un target price di 37,30 euro
per azione (upside potenziale del 26%).
Holding industriale italiana con un NAV consolidato di 2,2 miliardi di euro, Italmobiliare investe in un portafoglio selezionato di partecipazioni private di medie e piccole dimensioni, caratterizzato da un'equilibrata diversificazione settoriale. Dalla cessione di Italcementi nel 2016, la sua strategia di creazione di portafoglio ha portato alla costituzione di un insieme coerente di asset non quotati
, a cui fornisce supporto sia operativo che finanziario
.
Gli analisti evidenziano il solido track record di creazione di valore
, testimoniato dalla crescita del NAV (da 1,7 miliardi di euro nel 2019 a 2,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2025) e da diverse exit di successo
: BravoSolution - Jaggaer (MoM 2.4x, IRR 48%), AGN Energia (MoM 1.8x in 5 anni) e Florence Group (MoM 2.5x, IRR 51%). La politica di distribuzione ha portato alla restituzione agli azionisti di un totale di 385 milioni di euro negli ultimi sei anni, sostenuta da dividendi ordinari in costante crescita (+65%), tre distribuzioni straordinarie (2019, 2021 e 2023) e, più recentemente, dal lancio di un piano di riacquisto di azioni proprie pari a quasi il 3% del flottante.
Il titolo attualmente è scambiato con uno degli sconti sul NAV più elevati sia storicamente che rispetto al settore
(45-50%), in parte influenzato dalla contrazione dei margini che ha interessato la partecipazione più importante, Caffè Borbone, a causa dell'aumento del prezzo del caffè nell'ultimo anno. Secondo TP ICAP Midcap, questo sconto non riflette la solidità del portafoglio e il potenziale di creazione di valore a lungo termine della holding.
La società presenta una liquidità netta consolidata di 183 milioni di euro (circa l'8% del NAV) e uno dei più bassi LTV impliciti del mercato. "Ben posizionato per creare valore nel medio termine, con un profilo difensivo ma dinamico adatto agli investitori a lungo termine
, offre a 29,55 euro un punto di ingresso interessante rispetto al nostro TP di 37,30 euro, con ulteriore potenziale di rialzo in caso di exit", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)