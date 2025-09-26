Italmobiliare, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 37,3 euro

Italmobiliare

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 26%).Holding industriale italiana con un NAV consolidato di 2,2 miliardi di euro, Italmobiliare investe in un portafoglio selezionato di partecipazioni private di medie e piccole dimensioni, caratterizzato da un'equilibrata diversificazione settoriale. Dalla cessione di Italcementi nel 2016, la sua strategia di creazione di portafoglio ha portato alla, a cui fornisceGli analisti evidenziano il, testimoniato dalla crescita del NAV (da 1,7 miliardi di euro nel 2019 a 2,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2025) e da: BravoSolution - Jaggaer (MoM 2.4x, IRR 48%), AGN Energia (MoM 1.8x in 5 anni) e Florence Group (MoM 2.5x, IRR 51%). La politica di distribuzione ha portato alla restituzione agli azionisti di un totale di 385 milioni di euro negli ultimi sei anni, sostenuta da dividendi ordinari in costante crescita (+65%), tre distribuzioni straordinarie (2019, 2021 e 2023) e, più recentemente, dal lancio di un piano di riacquisto di azioni proprie pari a quasi il 3% del flottante.Il titolo attualmente è scambiato con(45-50%), in parte influenzato dalla contrazione dei margini che ha interessato la partecipazione più importante, Caffè Borbone, a causa dell'aumento del prezzo del caffè nell'ultimo anno. Secondo TP ICAP Midcap, questo sconto non riflette la solidità del portafoglio e il potenziale di creazione di valore a lungo termine della holding.La società presenta una liquidità netta consolidata di 183 milioni di euro (circa l'8% del NAV) e uno dei più bassi LTV impliciti del mercato. "Ben posizionato per creare valore nel medio termine, con un, offre a 29,55 euro un punto di ingresso interessante rispetto al nostro TP di 37,30 euro, con ulteriore potenziale di rialzo in caso di exit", si legge nella ricerca.