Milano 11:20
42.332 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:20
9.255 +0,44%
Francoforte 11:20
23.616 +0,34%

Madrid: balza in avanti Acerinox

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Acerinox
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 2,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```