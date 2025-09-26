Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:57
24.450 +0,21%
Dow Jones 18:57
46.260 +0,68%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

Mediobanca, MPS chiede per assemblea di conferire l'incarico di revisore a PwC

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Mediobanca ha ricevuto da parte della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 ottobre. In particolare, è stato chiesto il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a PriceWaterhouseCoopers per il novennio 2026-2034, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY per gli esercizi 2022-2030. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si riuniranno nei prossimi giorni per l'assunzione delle determinazioni di competenza.
