Mediobanca, MPS chiede per assemblea di conferire l'incarico di revisore a PwC

(Teleborsa) - Mediobanca
ha ricevuto da parte della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena
una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
ordinaria degli Azionisti del 28 ottobre. In particolare, è stato chiesto il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a PriceWaterhouseCoopers
per il novennio 2026-2034, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY per gli esercizi 2022-2030. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si riuniranno nei prossimi giorni per l'assunzione delle determinazioni di competenza.