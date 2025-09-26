Norwegian Air ordina altri 30 Boeing 737

Boeing

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, sta ampliando l'attuale ordine Boeing esercitando la sua opzione per l', portando l'ordine fermo totale a 80 velivoli. In relazione all'esercizio dell'opzione, Norwegian ehanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l'ultimo velivolo dell'ordine ora previsto per il 2031.Ciò fa seguito alla comunicazione di Norwegian del, quando la società ha annunciato un accordo per l'acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, inclusa un'opzione per ulteriori 30 velivoli."Questo importante ordine di aeromobili è a condizioni interessanti e garantisce la crescita della nostra flotta in modo da supportare i nostri obiettivi di crescita e sostenibilità pianificati - ha dichiaratodi Norwegian - Esercitando l'opzione e adeguando il profilo di consegna, manteniamo la flessibilità e rafforziamo il nostro impegno a gestire una delle flotte più moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante in Europa".