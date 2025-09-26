Milano 13:22
Norwegian Air ordina altri 30 Boeing 737

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Norwegian Air, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, sta ampliando l'attuale ordine Boeing esercitando la sua opzione per l'acquisto di altri 30 Boeing 737 MAX 8, portando l'ordine fermo totale a 80 velivoli. In relazione all'esercizio dell'opzione, Norwegian e Boeing hanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l'ultimo velivolo dell'ordine ora previsto per il 2031.

Ciò fa seguito alla comunicazione di Norwegian del maggio 2022, quando la società ha annunciato un accordo per l'acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, inclusa un'opzione per ulteriori 30 velivoli.

"Questo importante ordine di aeromobili è a condizioni interessanti e garantisce la crescita della nostra flotta in modo da supportare i nostri obiettivi di crescita e sostenibilità pianificati - ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian - Esercitando l'opzione e adeguando il profilo di consegna, manteniamo la flessibilità e rafforziamo il nostro impegno a gestire una delle flotte più moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante in Europa".

