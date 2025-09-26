Norwegian Air ordina altri 30 Boeing 737

(Teleborsa) - Norwegian Air
, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, sta ampliando l'attuale ordine Boeing esercitando la sua opzione per l'acquisto di altri 30 Boeing 737 MAX 8
, portando l'ordine fermo totale a 80 velivoli. In relazione all'esercizio dell'opzione, Norwegian e Boeing
hanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l'ultimo velivolo dell'ordine ora previsto per il 2031.
Ciò fa seguito alla comunicazione di Norwegian del maggio 2022
, quando la società ha annunciato un accordo per l'acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, inclusa un'opzione per ulteriori 30 velivoli.
"Questo importante ordine di aeromobili è a condizioni interessanti e garantisce la crescita della nostra flotta in modo da supportare i nostri obiettivi di crescita e sostenibilità pianificati - ha dichiarato Geir Karlsen, CEO
di Norwegian - Esercitando l'opzione e adeguando il profilo di consegna, manteniamo la flessibilità e rafforziamo il nostro impegno a gestire una delle flotte più moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante in Europa".