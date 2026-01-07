Norwegian Air chiude il 2025 con 27,3 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -ha registrato 1,45 milioni di2025, mentre( compagnia aerea regionale norvegese) ne ha registrati 304.000, per un totale di 1,75 milioni per il Gruppo. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato solide performance operative, con una regolarità e una puntualità migliorate, si legge in una nota. Norwegian e Wideroe hanno registrato un totale di 27,3 milioni di passeggeri nel 2025."Siamo lieti di concludere il 2025 con un solido bilancio di dicembre. Nell'intero anno, abbiamo registrato un netto aumento del numero di passeggeri, a dimostrazione dell'attrattiva di una rete di rotte rafforzata per entrambe le compagnie aeree", ha dichiaratodi Norwegian."I nostrie consistente dell'anno - ha aggiunto - La risposta finora è stata incoraggiante e la campagna proseguirà anche a gennaio inoltrato. Anche l'andamento generale delle prenotazioni rimane incoraggiante e rimaniamo concentrati su un'esecuzione efficace per il resto del nostro programma invernale. Allo stesso tempo, guardiamo avanti anche al programma estivo, che sarà il più esteso degli ultimi anni".