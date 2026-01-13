Delta prevede aumento del 20% degli utili nel 2026, ordina primi Boeing Dreamliner

Delta Air Lines

Boeing

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon ricavi operativi rettificati di 14,6 miliardi di dollari, utile operativo rettificato di 1,5 miliardi di dollari (margine operativo del 10,1%, utile ante imposte rettificato di 1,3 miliardi di dollari (margine ante imposte del 9,0%) e utile per azione rettificato di 1,55 dollari (vs attese degli analisti per 1,53 dollari).Nell'ha registrato ricavi operativi rettificati di 58,3 miliardi di dollari, utile operativo rettificato di 5,8 miliardi di dollari (margine operativo del 10,0%), utile ante imposte rettificato di 5 miliardi di dollari (margine ante imposte dell'8,5%), utile per azione rettificato di 5,82 dollari e free cash flow rettificato di 4,6 miliardi di dollari."Abbiamo generato 5 miliardi di dollari di utile ante imposte con un margine operativo a due cifre e un free cash flow record di 4,6 miliardi di dollari, il tutto in un contesto difficile - ha dichiarato il- Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l'impegno eccezionale dei nostri dipendenti e non vedo l'ora di celebrare il nostro team il mese prossimo con 1,3 miliardi di dollari di meritata partecipazione agli utili"."Ilè iniziato con il piede giusto, con una crescita del fatturato in accelerazione grazie alla domanda di consumatori e aziende. Per l'intero anno,un'espansione del margine e una crescita degli utili del 20% su base annua", ha aggiunto. Delta ha previsto utili rettificati per azione compresi tra 6,50 e 7,50 dollari quest'anno, rispetto alla stima degli analisti di 7,25 dollari ad azione.L'netto rettificato è di 14,3 miliardi di dollari alla fine del trimestre di dicembre, in riduzione di 3,7 miliardi di dollari rispetto alla fine del 2024."Grazie a un'esecuzione disciplinata, abbiamo registrato una crescita dei costi unitari non legati al carburante del 2% nel 2025, in linea con il nostro obiettivo a lungo termine di una crescita a una sola cifra - ha dichiarato il- Guardando al 2026, prevediamo un altro anno di performance dei costi in linea con il nostro piano a lungo termine di crescita della capacità di circa il 3%, mentre continuiamo a promuovere l'efficienza investendo nel nostro personale e nell'esperienza del cliente".Delta ha anche annunciato di aver raggiunto un accordo conper l', con opzioni per altri trenta. Le consegne degli aeromobili sono previste per il 2031.