ONU, parla Netanyahu: "Vogliamo finire lavoro a Gaza, infondate accuse genocidio"

Tanti delegati abbandonano l'aula in segno di protesta

(Teleborsa) - Fischi e delegati che hanno lasciato l'aula in segno di protesta - ma anche applausi - per il premier Benjamin Netanyahu in occasione del suo intervento all'assemblea generale dell''Onu con il presidente dell'assemblea costretto a richiamare all'ordine la sala più volte.

"L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa", ha affermato, chiedendo "il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran" e ringraziando il presidente statunitense Trum per le sue azioni audaci e decise contro l'Iran. "Abbiamo promesso che l'Iran non avrebbe avuto la bomba nucleare e abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo rimanere vigili", ha detto

"Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile", ha proseguito Netanyahu ricordando che gli ultimi militanti di Hamas sono rimasti a Gaza city. Si è quindi rivolto direttamente ad Hamas riguardo gli ostaggi ancora detenuti a Gaza, ed ha accusato i palestinesi: "Non credono nella soluzione dei due stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele".

L'ufficio del premier israeliano aveva chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all'Onu. "Liberate gli ostaggi, e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi darà la
caccia".

"Molti Paesi hanno ceduto ad Hamas", ha accusato Netanyahu sostenendo che le critiche a Israele su Gaza sono "bugie antisemite" e sostenendo che l'autorità palestinese è "corrotta sino al midollo". "Da decenni si sentono promesse di riforma dell'autorità palestinese ma non sono mai state mantenute", ha detto, ricordando anche che non si tengono elezioni da lungo tempo.
