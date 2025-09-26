Milano 13:22
42.444 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:22
9.250 +0,39%
Francoforte 13:22
23.608 +0,31%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Credit Agricole

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance della banca francese, con una variazione percentuale del 2,18%.
