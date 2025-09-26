PNRR, a Palazzo Chigi Cabina di regia su proposta revisione

(Teleborsa) -la Cabina di regia PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, alla presenza dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’ordine del giorno, l’esame della proposta di revisione del PNRR in attuazione della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno scorso che ha tracciato la rotta finale per il completamento dei Piani nazionali finanziati dal Dispositivo di ripresa e resilienza,, viene riferito in unaLa- che prevede il rafforzamento delle misure esistenti, la rimodulazione delle risorse per le misure non attuabili negli stringenti tempi del Piano, il ricorso a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti strategici, oltre alla possibilità di destinare parte delle risorse al comparto nazionale del programma InvestEU - fa seguito ad un’intensa attività di ricognizione e di verifica dello stato di avanzamento delle singole misure del Piano che ha visto il coinvolgimento delle Amministrazioni titolari degli interventi e il costruttivo confronto con i servizi della Commissione europea.Nello specifico, la proposta di revisione del PNRR, esaminata oggi dalla Cabina di regia e sulla quale la prossima settimana il Ministro Foti proseguirà il confronto in Parlamento, ha un valore complessivo di circa 14 miliardi di euro, poco sopra il 7% dell’intera dotazione finanziaria del Piano pari a 194,4 miliardi di euro.prevista dall’articolo 21 del Regolamento europeo 241/2021, che ha assicurato negli anni una adeguata flessibilità dello strumento, consentirà al Governo di aggiornare, nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica, gli spazi per l’attivazione di politiche volte a rispondere alle nuove esigenze connesse al mutato contesto internazionale economico e geopolitico.Nell’ambito della Cabina di regia PNRR, come da programma,i tavoli settoriali di confronto con i Rappresentanti delle organizzazioni del partenariato sulla proposta di revisione del Piano.Dopo il passaggio parlamentare, la proposta finale sarà trasmessa ai servizi della Commissione che procederanno alla verifica e alla successiva approvazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa europea.