PNRR, Meloni: in arrivo ottava rata, impegnati 192 miliardi

(Teleborsa) -che porterà a 374 gli obiettivi complessivamente raggiunti dall’Italia e a superare quota 153 miliardi di euro trasferiti all’Italia. Così il Presidente del Consigliodurante la Cabina di regia dove è stata presentata la proposta di revisione del PNRR, che sarà poi trasmessa al Parlamento per le relative valutazioni e successivamente inviata alla Commissione europea per"Ad oggi, prosegue Meloni, sono stati impegnatia. In termini di attuazione, parliamo per la precisione di 428.939 progetti, pari a oltre il 96% dei progetti finanziati risultano conclusi, in via di conclusione e in corso di esecuzione. Un primato, anche qualitativo, che ci rende orgogliosi: abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzaremette in sicurezza tutte le risorse già previste per il tessuto produttivo e ci consente di concentrare l’attenzione su alcune priorità contingenti, a partire proprio da quellesottolinea ancora il Presiche ci è stato di recente riconosciuto anche dal Fondo monetario internazionale, che ha parlato di unaa parte dell’Italia.