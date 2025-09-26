Prysmian, si aggiudica il Progetto Elmed per interconnessione elettrica Italia-Tunisia

Prysmian

(Teleborsa) -si è aggiudicata la gara indetta dae da STEG, operatore della rete elettrica tunisina, per la realizzazione delnell’ambito del. Il contratto, di cui è inizialmente prevista una attivazione preliminare, è sottoposto ad alcune condizioni al realizzarsi delle quali lo stesso potrebbeIl collegamento elettrico unirà la sottostazione elettrica di, con quella di, attraversando lo Stretto di Sicilia e raggiungendo una profondità massima di circa 800 metri. Le operazioni di installazione prevedono l’utilizzo dalla nave posacavi Prysmian Monna Lisa.Prysmian si è già aggiudicata, tra cui il Tyrrhenian Link – che ha stabilito il record mondiale per l’installazione di un cavo sottomarino ad alta tensione in corrente continua (HVDC) a una profondità di 2.150 metri durante i sea trial test. Per il settore si tratta di un’installazione record: per la prima volta un cavo energia viene posato a una tale profondità. Si aggiungono inoltre l’Adriatic Link, il collegamento in cavo sottomarino tra Marche e Abruzzo, e il progetto SA.CO.I.3 HVDC, che collegherà Sardegna, Corsica e Italia.