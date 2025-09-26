Superalcolici, BofA: ripresa richiede più tempo. Taglia TP su Campari

Bank of America

Diageo

Pernod Ricard

Campari

Brown Forman

Rémy

(Teleborsa) - Ildel 3-4% quest'anno (esclusi i cocktail preparati) e la ripresa potrebbe richiedere ancora tempo.(il terzo trimestre potrebbe segnare il punto più basso per la Cina, ma la ripresa è molto graduale; l'Europa è ancora debole, con pressioni sui prezzi dei consumatori che difficilmente si attenueranno a breve; la crescita in India probabilmente al di sotto della media quest'anno e in America Latina potrebbe rallentare). Lo affermano gli analisti di(BofA) in una ricerca sul tema.Nel complesso, il rischio per le previsioni di fatturato appare ancora al ribasso per i prossimi 6-12 mesi, mentre. Detto questo, le aziende stanno raddoppiando gli sforzi su ciò che possono controllare (esecuzione, risparmi sui costi, innovazione, flusso di cassa, in una certa misura) e le azioni, dopo un breve rally estivo, sono tornate ai minimi pluriennali. BofA ribadisce il rating "Buy" su, declassaa "Neutral" e conferma il "Neutral" sue "Underperform" su. Target price tagliati su tutti i titoli, con quello su Campari che passa a 6,20 euro per azione dai precedenti 6,70 euro.Sebbene molti dei fattori negativi che influenzano gli alcolici si applichino anche alla birra, BofA ritiene che la recente flessione dei volumi sia per lo più ciclica (tranne che negli Stati Uniti). Iper l'evoluzione del mercato totale delle bevande, grazie a una solida rete di distribuzione e a catene di approvvigionamento "adattabili"; hanno una maggiore esposizione ai mercati emergenti (dove viene intravisto un continuo margine di crescita); valutazioni più interessanti e un'interessante crescita degli utili a lungo termine.