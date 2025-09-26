Todini e Olidata insieme per il Polo italiano della digitalizzazione delle infrastrutture

(Teleborsa) - Todini Costruzioni Generali
, società di riferimento a livello internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, e Olidata
, holding tecnologica quotata su Euronext Milan
e leader nella Digital Transformation,
annunciano la sottoscrizione di una partnership strategica volta allo sviluppo di soluzioni integrate per la digitalizzazione delle infrastrutture
, con un focus prioritario sul settore aeroportuale.
L’accordo prevede la costituzione di un Polo di Eccellenza
per la digitalizzazione delle grandi infrastrutture
, che fungerà da centro di ricerca, sperimentazione e validazione di tecnologie avanzate applicate alla progettazione, costruzione e gestione di opere complesse. Todini si impegna ad utilizzare i servizi di digitalizzazione di Olidata per una durata di 3 anni.
Grazie alla sinergia tra le competenze di Todini nella costruzione di infrastrutture e quelle di Olidata
nell’ambito delle tecnologie digitali (Big Data, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, IoT, GIS, infrastrutture ICT
), il Polo si candida a diventare un hub strategico nazionale con vocazione internazionale, in grado di rafforzare la competitività del sistema infrastrutturale italiano e promuovere modelli innovativi di sostenibilità, efficienza operativa, sicurezza e manutenzione predittiva.
In un contesto globale sempre più interconnesso, i dati, le infrastrutture informatiche e le piattaforme digitali costituiscono l’ambito strategico su cui si fondano la competitività economica, la sicurezza nazionale e la tutela dei diritti dei cittadini. La presente partnership si inserisce tra le iniziative di rilievo
avviate per favorire lo sviluppo di una solida sovranità digitale, oggi più che mai elemento imprescindibile.
Il futuro dell’Italia sarà caratterizzato da sfide complesse ma, al tempo stesso, da significative opportunità
per assumere un ruolo centrale nei nuovi scenari delineati dalla rivoluzione digitale.