Todini e Olidata insieme per il Polo italiano della digitalizzazione delle infrastrutture

(Teleborsa) -, società di riferimento a livello internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, e, holding tecnologica quotata sue leader nellaannunciano la sottoscrizione di una partnership strategica volta allo sviluppo di, con un focus prioritario sul settore aeroportuale.L’accordo prevede la costituzione di unper la digitalizzazione delle, che fungerà da centro di ricerca, sperimentazione e validazione di tecnologie avanzate applicate alla progettazione, costruzione e gestione di opere complesse.Grazie alla sinergia tra le competenze dinell’ambito delle tecnologie digitali (), il Polo si candida a diventare un hub strategico nazionale con vocazione internazionale, in grado di rafforzare la competitività del sistema infrastrutturale italiano e promuovere modelli innovativi di sostenibilità, efficienza operativa, sicurezza e manutenzione predittiva.In un contesto globale sempre più interconnesso, i dati, le infrastrutture informatiche e le piattaforme digitali costituiscono l’ambito strategico su cui si fondano la competitività economica, la sicurezza nazionale e la tutela dei diritti dei cittadini. La presenteavviate per favorire lo sviluppo di una solida sovranità digitale, oggi più che mai elemento imprescindibile.Il futuro dell’Italia saràper assumere un ruolo centrale nei nuovi scenari delineati dalla rivoluzione digitale.