Milano 16:40
42.591 +0,82%
Nasdaq 16:40
24.380 -0,07%
Dow Jones 16:40
46.123 +0,38%
Londra 16:40
9.280 +0,72%
Francoforte 16:40
23.691 +0,66%

Usa, fiducia consumatori Università del Michigan settembre rivista in calo a 55,1 punti

Economia, Macroeconomia
Usa, fiducia consumatori Università del Michigan settembre rivista in calo a 55,1 punti
(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di settembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 55,1 punti dai 55,4 della lettura preliminare e rispetto ai 58,2 del mese precedente.

Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 51,7 punti dai 51,8 della stima preliminare e rispetto ai 55,9 di agosto, mentre quella sulla condizione attuale è stata ridotta a 60,6 punti dal preliminare di 61,2 punti e si confronta con i 61,7 del mese precedente.

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
Condividi
```