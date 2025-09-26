Usa, fiducia consumatori Università del Michigan settembre rivista in calo a 55,1 punti

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di settembre 2025, l'indice sulsi è attestato a 55,1 punti dai 55,4 della lettura preliminare e rispetto ai 58,2 del mese precedente.Rivista al ribasso anche la componente relativa alle, che si posiziona a 51,7 punti dai 51,8 della stima preliminare e rispetto ai 55,9 di agosto, mentre quella sullaè stata ridotta a 60,6 punti dal preliminare di 61,2 punti e si confronta con i 61,7 del mese precedente.