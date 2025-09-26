Milano 17:11
Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 55,1 punti, in calo rispetto al precedente 58,2 punti (la previsione era 55,4 punti).

