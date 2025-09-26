Yolo, ricavi primo semestre in crescita del 52% trainata dall'intermediazione assicurativa

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon una crescita deia 6,4 milioni (+52% rispetto ai 4,2 milioni dell'esercizio precedente) trainata dall'intermediazione assicurativa, il cui peso sul totale è aumentato all'81% (66% nel 2024), in linea con le previsioni del Piano Strategico 2025-27. Volume dei premi gestiti dalle piattaforme a 11,8 milioni di euro (+88% rispetto al primo semestre del 2024).L'del semestre è negativo per 1,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato negativo per 1,3 milioni del 2024 e in miglioramento in termini d'incidenza sui ricavi (da -31 a -19%). Ilè negativo per 2,1 milioni di euro. Larisulta negativa per 1,3 milioni."La forte crescita dei ricavi e dei premi gestiti conferma la validità delle scelte strategiche compiute, sia per innovare la tecnologia e i servizi, sia per rafforzare la proposizione phygital - ha detto l'- Nella seconda parte dell'anno, la dinamica dei ricavi sarà alimentata dai progetti di sviluppo in attuazione del Piano Strategico 2025-2027 e dalla domanda delle imprese per conformarsi agli obblighi assicurativi sui rischi catastrofali. Confidiamo, pertanto, in un ulteriore miglioramento dei risultati".Cresciute a 150 (+12% rispetto al primo semestre 2024) lecon banche, compagnie assicurative, gruppi retail e concessionari auto per il collocamento delle polizze e l'abilitazione della distribuzione digitale.