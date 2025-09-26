Yolo, ricavi primo semestre in crescita del 52% trainata dall'intermediazione assicurativa

(Teleborsa) - Yolo Group
, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2025
con una crescita dei ricavi totali
a 6,4 milioni (+52% rispetto ai 4,2 milioni dell'esercizio precedente) trainata dall'intermediazione assicurativa, il cui peso sul totale è aumentato all'81% (66% nel 2024), in linea con le previsioni del Piano Strategico 2025-27. Volume dei premi gestiti dalle piattaforme a 11,8 milioni di euro (+88% rispetto al primo semestre del 2024).
L'EBITDA
del semestre è negativo per 1,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato negativo per 1,3 milioni del 2024 e in miglioramento in termini d'incidenza sui ricavi (da -31 a -19%). Il Risultato Netto
è negativo per 2,1 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta
risulta negativa per 1,3 milioni.
"La forte crescita dei ricavi e dei premi gestiti conferma la validità delle scelte strategiche compiute, sia per innovare la tecnologia e i servizi, sia per rafforzare la proposizione phygital - ha detto l'AD Gianluca De Cobelli
- Nella seconda parte dell'anno, la dinamica dei ricavi sarà alimentata dai progetti di sviluppo in attuazione del Piano Strategico 2025-2027 e dalla domanda delle imprese per conformarsi agli obblighi assicurativi sui rischi catastrofali. Confidiamo, pertanto, in un ulteriore miglioramento dei risultati".
Cresciute a 150 (+12% rispetto al primo semestre 2024) le partnership
con banche, compagnie assicurative, gruppi retail e concessionari auto per il collocamento delle polizze e l'abilitazione della distribuzione digitale.