Saccheria F.lli Franceschetti cresce a doppia cifra: nel 2025 ricavi a 19,5 milioni

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti
, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha registrato ricavi al 31 dicembre 2025, pari a 19,5 milioni di euro, in forte crescita del 10,4% rispetto ai 17,7 milioni di euro del 2024.
Il canale di vendita eCommerce
conferma il trend positivo degli ultimi anni, dimostrando la validità della scelta strategica di investire in questa direzione per diversificare e consolidare la presenza sul mercato. La società ricorda in una nota che opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 31 dicembre 2025 si attestano a 19,4 milioni di euro, rispetto a 17,6 milioni di euro nel 2024, registrando un incremento
del 10,2%.
Analizzando il breakdown per famiglia di prodotto, la crescita è stata trainata principalmente dal segmento core dei Big Bags, che ha raggiunto 14,4 milioni di euro (+8% rispetto ai 13,4 milioni del 2024), e dall'ottima performance degli Small Bags, con ricavi pari a 2,6 milioni di euro (+35% rispetto a 1,9 milioni del 2024). L'Indebitamento Finanziario Netto
ammonta a Euro 2,4 milioni, rispetto a Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2024. Il peggioramento dell'IFN è da attribuire principalmente ad un maggiore assorbimento di risorse nel capitale circolante e specialmente nel magazzino, al fine di evitare le problematiche di carenza di scorte sorte nel primo trimestre 2025 e far fronte alla domanda dei nostri clienti in modo tempestivo ed efficiente. Luigi Franceschetti, Presidente, e Luisa Franceschetti
, Amministratore Delegato di Saccheria F.lli Franceschetti, hanno commentato: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Con lo spirito di Churchill abbiamo affrontato le sfide del 2025
, trasformandole in una crescita a doppia cifra. Abbiamo deciso strategicamente di aumentare il magazzino (portando l'IFN a 2,4 mln) per dire 'addio' ai problemi di fornitura e 'benvenuto' a un servizio impeccabile. Siamo più forti, più veloci e pronti a crescere ancora
".