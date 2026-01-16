Saccheria F.lli Franceschetti cresce a doppia cifra: nel 2025 ricavi a 19,5 milioni

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha registrato ricavi al 31 dicembre 2025, pari a 19,5 milioni di euro, in forte crescita del 10,4% rispetto ai 17,7 milioni di euro del 2024.Ilconferma il trend positivo degli ultimi anni, dimostrando la validità della scelta strategica di investire in questa direzione per diversificare e consolidare la presenza sul mercato. La società ricorda in una nota che opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 31 dicembre 2025 si attestano a 19,4 milioni di euro, rispetto a 17,6 milioni di euro nel 2024, registrando un incrementodel 10,2%.Analizzando il breakdown per famiglia di prodotto, la crescita è stata trainata principalmente dal segmento core dei Big Bags, che ha raggiunto 14,4 milioni di euro (+8% rispetto ai 13,4 milioni del 2024), e dall'ottima performance degli Small Bags, con ricavi pari a 2,6 milioni di euro (+35% rispetto a 1,9 milioni del 2024).ammonta a Euro 2,4 milioni, rispetto a Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2024. Il peggioramento dell'IFN è da attribuire principalmente ad un maggiore assorbimento di risorse nel capitale circolante e specialmente nel magazzino, al fine di evitare le problematiche di carenza di scorte sorte nel primo trimestre 2025 e far fronte alla domanda dei nostri clienti in modo tempestivo ed efficiente., Amministratore Delegato di Saccheria F.lli Franceschetti, hanno commentato: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Con lo spirito di Churchill, trasformandole in una crescita a doppia cifra. Abbiamo deciso strategicamente di aumentare il magazzino (portando l'IFN a 2,4 mln) per dire 'addio' ai problemi di fornitura e 'benvenuto' a un servizio impeccabile. Siamo più forti, più veloci e".