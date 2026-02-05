Vodafone: ricavi in crescita del 6,5%, ma il mercato frena sulla Germania

Vodafone

(Teleborsa) -ha archiviato ilcon una performance di gruppo solida, trainata dall'espansione in Africa e Turchia e dal consolidamento strategico delle attività nel Regno Unito e in Romania. I ricavi totali del Gruppo sono aumentati del 6,5% raggiungendo quota, mentre l'ha segnato una crescita organica del 2,3% attestandosi aNonostante la conferma degli obiettivi finanziari, il titolo sta subendo una flessione superiore al 7% nelle contrattazioni mattutine. Gli analisti hanno espresso dubbi sulla velocità del recupero in, il mercato principale del Gruppo, dove la crescita dei ricavi da servizi dello 0,7% è risultata leggermente inferiore alle aspettative di mercato. La Chief Executiveha sottolineato i progressi compiuti nel migliorare l'esperienza cliente, pur riconoscendo che l'ambiente competitivo tedesco rimane una sfida da monitorare attentamente nei prossimi trimestri.La spinta maggiore ai conti è arrivata dall', che ha mantenuto una crescita organica dei ricavi da servizi del 13,5%, grazie all'accelerazione dei servizi finanziari in tutti i mercati della regione. Ini ricavi sono aumentati del 3,7% in termini di euro, contribuendo a bilanciare la lieve flessione del mercato britannico. Nel, il calo dello 0,5% era stato ampiamente previsto a causa di entrate straordinarie registrate nel segmento Business l'anno precedente, mentre l'integrazione di Three UK procede secondo i piani.L'è sceso a, un calo del 52,7% dovuto principalmente a operazioni di fusione e acquisizione e agli impatti contabili della semplificazione delle attività inTuttavia, la solidità delha permesso a Vodafone di completare 3,5 miliardi di euro di riacquisti di azioni proprie da maggio 2024, avviando proprio oggi una nuova tranche da 500 milioni di euro. Per l', la società prevede di attestarsi nella parte alta della, con un EBITDAaL rettificato stimato tra 11,3 e 11,6 miliardi di euro.