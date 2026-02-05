Vodafone: ricavi in crescita del 6,5%, ma il mercato frena sulla Germania

(Teleborsa) - Vodafone
ha archiviato il terzo trimestre fiscale
con una performance di gruppo solida, trainata dall'espansione in Africa e Turchia e dal consolidamento strategico delle attività nel Regno Unito e in Romania. I ricavi totali del Gruppo sono aumentati del 6,5% raggiungendo quota 10,5 miliardi di euro
, mentre l'EBITDAaL rettificato
ha segnato una crescita organica del 2,3% attestandosi a 2,8 miliardi di euro per il trimestre
.
Nonostante la conferma degli obiettivi finanziari, il titolo sta subendo una flessione superiore al 7% nelle contrattazioni mattutine. Gli analisti hanno espresso dubbi sulla velocità del recupero in Germania
, il mercato principale del Gruppo, dove la crescita dei ricavi da servizi dello 0,7% è risultata leggermente inferiore alle aspettative di mercato. La Chief Executive Margherita Della Valle
ha sottolineato i progressi compiuti nel migliorare l'esperienza cliente, pur riconoscendo che l'ambiente competitivo tedesco rimane una sfida da monitorare attentamente nei prossimi trimestri.
La spinta maggiore ai conti è arrivata dall'Africa
, che ha mantenuto una crescita organica dei ricavi da servizi del 13,5%, grazie all'accelerazione dei servizi finanziari in tutti i mercati della regione. In Turchia
i ricavi sono aumentati del 3,7% in termini di euro, contribuendo a bilanciare la lieve flessione del mercato britannico. Nel Regno Unito
, il calo dello 0,5% era stato ampiamente previsto a causa di entrate straordinarie registrate nel segmento Business l'anno precedente, mentre l'integrazione di Three UK procede secondo i piani.
L'utile operativo trimestrale
è sceso a 0,5 miliardi di euro
, un calo del 52,7% dovuto principalmente a operazioni di fusione e acquisizione e agli impatti contabili della semplificazione delle attività in India
.
Tuttavia, la solidità del flusso di cassa
ha permesso a Vodafone di completare 3,5 miliardi di euro di riacquisti di azioni proprie da maggio 2024, avviando proprio oggi una nuova tranche da 500 milioni di euro. Per l'intero anno fiscale 2026
, la società prevede di attestarsi nella parte alta della guidance
, con un EBITDAaL rettificato stimato tra 11,3 e 11,6 miliardi di euro.